CALCIO – Rimonta del Guidonia sul Campobasso: 2 a 2

Sport, Tiburno Quotidiano / 29 Marzo 2026

Dopo un primo tempo in difficoltà, la squadra di Ginestra cambia volto nella ripresa e conquista un punto meritato con le reti di Spavone e Frascatore

Il Guidonia Montecelio strappa un punto prezioso sul campo del Campobasso al termine di una gara divisa in due tempi completamente diversi.

Primo tempo

Dopo un avvio povero di occasioni, è il Campobasso a prendere in mano la partita e a colpire. I padroni di casa  trovano il vantaggio rompendo l’equilibrio e, con maggiore cinismo, riescono anche a raddoppiare prima dell’intervallo, approfittando delle difficoltà dei rossoblù. Il Guidonia fatica a reagire e va al riposo sotto di due reti.

Secondo tempo

Nella ripresa cambia tutto. Ginestra cambia marcia e uomini, e in campo si vede un Guidonia completamente diverso: più aggressivo, più intenso e decisamente più propositivo. I Guidoniani alzano il baricentro e mettono sotto pressione il Campobasso, riuscendo a riaprire il match con Spavone. La squadra continua a spingere con convinzione e, nel finale, trova il meritato pareggio con Frascatore.

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Una rimonta di carattere per il Guidonia Montecelio, che dimostra personalità e porta a casa un punto importante su un campo difficile.

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