CALCIO – Rimonta del Guidonia sul Campobasso: 2 a 2

Il Guidonia Montecelio strappa un punto prezioso sul campo del Campobasso al termine di una gara divisa in due tempi completamente diversi.

Primo tempo

Dopo un avvio povero di occasioni, è il Campobasso a prendere in mano la partita e a colpire. I padroni di casa trovano il vantaggio rompendo l’equilibrio e, con maggiore cinismo, riescono anche a raddoppiare prima dell’intervallo, approfittando delle difficoltà dei rossoblù. Il Guidonia fatica a reagire e va al riposo sotto di due reti.

Secondo tempo

Nella ripresa cambia tutto. Ginestra cambia marcia e uomini, e in campo si vede un Guidonia completamente diverso: più aggressivo, più intenso e decisamente più propositivo. I Guidoniani alzano il baricentro e mettono sotto pressione il Campobasso, riuscendo a riaprire il match con Spavone. La squadra continua a spingere con convinzione e, nel finale, trova il meritato pareggio con Frascatore.

Una rimonta di carattere per il Guidonia Montecelio, che dimostra personalità e porta a casa un punto importante su un campo difficile.