MONTEROTONDO – Caccia agli “zozzoni”: arriva la Guardia Nazionale Ambientale

L’obiettivo è salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini tramite un’azione di vigilanza finalizzata ad evitare l’abbandono incontrollato dei rifiuti.

Così il Comune di Monterotondo dichiara guerra agli “zozzoni”.

Lo stabilisce la determina numero 314 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, martedì 31 marzo, dal dirigente del Dipartimento Governo del Territorio Andrea Cucchiaroni.

Con l’atto viene approvata la convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – con la Guardia Nazionale Ambientale, un’organizzazione specializzata nelle attività di prevenzione e controllo generale sull’ambiente presieduta dal Cavalier Alberto Raggi che ha sottoscritto l’accordo insieme al sindaco Riccardo Varone.

Oggetto della convenzione è la prevenzione e vigilanza sul fenomeno dell’abbandono rifiuti, un incarico di 12 mesi a far data da domani, mercoledì primo aprile 2026: l’onorario per la prestazione proposta ammonta a 12.450 euro IVA Inclusa, il pagamento avverrà su precisa istanza dell’associazione a presentazione della rendicontazione delle attività espletate con eventuale cadenza trimestrale.

Il referente della Guardia Nazionale Ambientale a Monterotondo sarà lo stesso Dottor Alberto Raggi il quale avrà la facoltà di nominare referenti operativi successivamente alla stipula del protocollo d’intesa.

Il personale in forza alla Guardia Nazionale Ambientale impiegato nei servizi riceverà da parte del Sindaco specifica nomina di Ispettore Ambientale con funzioni di agente accertatore e polizia amministrativa e sarà ammesso all’esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento davanti al primo cittadino.

La convenzione prevede che la Guardia Nazionale Ambientale metta in campo sei unità di personale volontario, con i propri mezzi ed attrezzature, per almeno 2 giorni a settimana.