TIVOLI – Pasqua con sorpresa: la “SS Lazio Tibur Crew” dona uova e giocattoli ai bambini

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 31 Marzo 2026

I tifosi biancocelesti sempre in prima linea per la solidarietà

Centosessanta uova di cioccolata e altrettanti giocattoli per i bambini.

E’ la Pasqua di solidarietà firmata dalla “SS Lazio Tibur Crew”, l’associazione culturale composta dai tifosi biancocelesti di Tivoli.

 

Alcune immagini della consegna di uova e giocattoli agli alunni di Borgonovo

 

Oggi, martedì 31 marzo, “Tibur Crew” ha consegnato uova e giocattoli raccolti alla Scuola elementare di Borgonovo: i tifosi biancocelesti sono stati accolti da sorrisi e abbracci degli alunni che hanno accolto i doni con gratitudine.

 

 

Quella di oggi non è la prima iniziativa solidale promossa dei tifosi biancocelesti tiburtini.

Già il 6 gennaio scorso la “SS Lazio Tibur Crew” aveva raccolto giocattoli per la Befana.

Durante la pandemia i ragazzi della “SS Lazio Tibur Crew” organizzarono una raccolta di generi alimentari di prima necessità, aiutando molte famiglie in stato di bisogno (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  GUIDONIA - Bivio, il parco abbandonato della Asl è gestito dal Comune

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

 