Un’altra vittima di Malasanità, l’ennesimo risarcimento da 100 mila euro da parte della Asl Roma 5 di Tivoli.

La vicenda emerge dalla delibera numero 749 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata oggi, martedì 31 marzo, dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

Il fatto risale al 15 agosto 2019, giorno in cui il paziente è deceduto presso una struttura ospedaliera aziendale della quale viene taciuto il nome nella delibera.

Dall’atto emerge che il primo dicembre 2022 gli eredi del paziente hanno notificato all’Azienda sanitaria una richiesta di risarcimento dei danni subiti che lo hanno portato alla morte.

Il sinistro, dapprima denunciato in via cautelativa, fu regolarmente aperto presso la presso la “AmTrust Assicurazioni Spa”, la Compagnia assicurativa con la quale la Asl ha regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera.

Nel frattempo, il 7 febbraio 2025 i familiari del paziente hanno presentato istanza di Mediazione accolta sia dal Comitato Valutazione Sinistri (CVS) della Asl che dalla “AmTrust Assicurazioni Spa”: a febbraio 2026 entrambi hanno rilasciato parere favorevole a pagare la somma onnicomprensiva di 100 mila euro.