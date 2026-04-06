FIANO ROMANO – Ciak si gira, Centro blindato: arriva Raoul Bova?

Fiano Romano ancora una volta location cinematografica.
Giovedì 9 aprile in città arriva la troupe della “Fabula Pictures Srl”, la società di produzione che in queste settimane sta girando per Rai Fiction One of Us, la nuova serie italiana con protagonista Raoul Bova.
Lo stabilisce l’ordinanza numero 37 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata sabato 4 aprile dal Comandante della Polizia Locale fanese, il Commissario Capo Fabrizio Arpino.
Per consentire alla “Fabula Pictures Srl” di effettuare le riprese cinematografiche e di allestire il campo base, il provvedimento impone il divieto di sosta con possibilità di rimozione dalle ore 00,01 alle 23,59 di giovedì nelle seguenti strade:
1. in VIA UMBERTO I AMBO I LATI, dal civico numero 9 fino all’intersezione con Piazza Matteotti, eccetto i veicoli della produzione
cinematografica;
2. in PIAZZA MATTEOTTI (stalli di sosta antistante Castello Ducale Orsini lato destro dal civico n.21) dal civico numero 1 fino all’intersezione con Via Roma, eccetto i veicoli della produzione cinematografica;
3. in PIAZZA G.MATTEOTTI (parte centrale della Piazza), eccetto i veicoli della produzione cinematografica;
4. in Piazza Nassiriya (parte laterale della Piazza), eccetto i veicoli della produzione cinematografica.
L’ordinanza dispone inoltre la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Piazza Nassiriya (parte laterale della Piazza) dalle ore 00,01 alle 23,59 di giovedì9 aprile.
Nelle scorse settimane la troupe di “Fabula Pictures Srl” ha girato ai Castelli Romani le riprese di One of Us, il remake italiano del drama francese Lycée Toulouse-Lautrec, ma si presenta con una voce propria, profondamente radicata nella realtà contemporanea italiana.
Protagonista della storia è Vittoria, una studentessa diciassettenne che si trasferisce in un istituto scolastico inclusivo, dove la figura del preside è interpretata da Raoul Bova.
L’ex convento degli Agostiniani (ex Ostello) di Marino ha fatto da location alla scuola: ora il set si trasferisce nel Centro storico di Fiano Romano.
Chissà se giovedì arriverà anche il bello del cinema italiano?