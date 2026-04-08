CASTELNUOVO DI PORTO – “Auguri don Vincenzo”: l’abbraccio dei fedeli per i 30 anni di sacerdozio

Si è svolta ieri pomeriggio, martedì 7 aprile, la cerimonia per i 30 anni di sacerdozio di don Vincenzo Mamertino, dal 2020 parroco della Parrocchia di Santa Lucia a Pontestorto, a Castelnuovo di Porto.

Don Vincenzo Mamertino, dal 2020 parroco della Parrocchia di Santa Lucia a Pontestorto

L’evento è stato presieduto dal Vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina, Sua Eccellenza Monsignor Gianrico Ruzza, e ha visto la partecipazione di un centinaio di fedeli.

Il sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini e Don Vincenzo Mamertino

Presente anche il sindaco di Castelnuovo di Porto Riccardo Travaglini che ha donato a don Vincenzo una targa per i 30 anni di sacerdozio “vissuti – è il testo della dedica da parte dell’amministrazione comunale – con cuore aperto, accanto ai più deboli, seme di luce e di speranza per la nostra comunità”.

“Don Vincenzo – è il commento del primo cittadino – ha scelto ogni giorno di stare dalla parte degli ultimi, accompagnando la comunità con dedizione, ascolto e umanità.

E anche oggi, nel giorno della sua festa, il suo pensiero è rivolto agli altri”.