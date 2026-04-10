FIANO ROMANO – Ciak si gira, il Municipio diventa il Commissariato di Frascati

Il Municipio trasformato in un set televisivo.

Così ieri, giovedì 9 aprile, Fiano Romano è stato ancora una volta location cinematografica.

In città è arrivata la troupe della “Fabula Pictures Srl”, la società di produzione che in queste settimane sta girando per Rai Fiction One of Us, la nuova serie Rai con Raoul Bova nei panni del preside di un istituto scolastico inclusivo, frequentato dalla protagonista della storia, una studentessa diciassettenne di nome Vittoria (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La serie è ambientata a Frascati, dove da gennaio sono iniziate le riprese, altre scene sono state girate nell’ex Ostello di Marino e ad Ariccia.

Non a caso ieri il Castello Ducale Orsini, sede del Comune di Fiano Romano, è stato trasformato nel Commissariato di Frascati.

“Le stanze, i corridoi, gli spazi di ogni giorno diventano scenografia, con troupe, luci e telecamere al lavoro dentro e fuori le mura del Comune – scrive in un comunicato stampa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Santonastaso – Non è la prima volta che Fiano viene scelta come location.

È una conferma che il nostro territorio sa offrire qualcosa di unico, anche a chi cerca luoghi autentici da raccontare”.