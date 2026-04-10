MONTEROTONDO – Scuola chiusa per mancanza di acqua ed energia elettrica

Lunedì 13 aprile resterà chiusa la scuola elementare “Orazio Scardelletti” di Tor Mancina, a Monterotondo.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 10 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, venerdì 10 aprile dal sindaco Riccardo Varone.

Con l’atto viene disposta la sospensione temporanea delle attività didattiche e amministrative nel plesso di via Salaria appartenente all’Istituto Comprensivo “Raffaello Giovagnoli”: in tal modo verrà consentito lo svolgimento degli interventi tecnici programmati presso l’impianto elettrico.

L’interruzione della fornitura di energia elettrica e dell’utenza idrica rende i locali scolastici non idonei allo svolgimento delle attività didattiche e amministrative, così il plesso sarà chiuso per tutelare la salute e la sicurezza degli alunni e del personale docente e non docente.