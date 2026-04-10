MONTEROTONDO – Tiktoker gambizzato, i video dopo gli spari: “Mi hai lisciato”

Il volto insanguinato, una ferita da arma da fuoco al ginocchio sinistro.

Sono soltanto alcune delle immagini di un video postato su TikTok nella serata di ieri, giovedì 9 aprile, da Damiano Sartori, il 38enne di Fonte Nuova, noto tiktoker con oltre 4 milioni di “Mi piace”.

Come anticipato dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’uomo è stato vittima di una gambizzazione ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo a bordo di un’auto che si è subito dopo dileguata (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Monterotondo che durante la notte hanno ascoltato Sartori per ricostruire la vicenda.

Nella giornata di ieri sul suo profilo TikTok il 38enne ha postato tre video che raccontano un pomeriggio burrascoso.

“Mo hai preso la sveja – urla Damiano Sartori rivolgendosi al rivale in un primo video di 25 secondi – mo me raccomanno va a piagne a San Basilio, ma sappi che chi te pija ‘e parti è più straccio de te…”.

“‘o conosci ‘st’amico, eh? – prosegue Sartori nello stesso video, inquadrando un altro uomo che guida l’auto – Manolooo…”.

Nel secondo video di 13 secondi il tiktoker appare col volto insanguinato e inquadra la ferita al ginocchio sinistro.

“Hai sparato e mai lisciato”, il titolo del video con emoticon annessa e come sottofondo musicale “90 minuti di schiaffi” di Niko Pandetta: “Questa è l’Italia piena di infami, cambiano faccia dall’oggi al domani…”.

Nel terzo video Sartori appare sorridente, strizza l’occhio e mostra il dito medio mentre in sottofondo scorrono note e parole di “Patto col diavolo”, un altro brano di Niko Pandetta, il trapper neomelodico catanese spesso alla ribalta della cronaca nera.

“Solo co ‘na pistola in mano potete fa l’omoni – si legge nel post annesso al video di Sartori – mo atteggiatevi che mi avete sparato ma racconta pure che tu col ferro e io a mani nude t’ho scassato la testa”.

“Brutta cosa l’invidia – prosegue il testo sul terzo video – ma lo sai bene sono il più forte su TikTok, co tt le botte addosso io sto a casa, te ndo stai?”.

Damiano Sartori era già finito alla ribalta della cronaca nera domenica 13 ottobre 2024, durante la Sagra delle Castagne, a Soriano nel Cimino (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso era stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.