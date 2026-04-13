BELLEGRA – Oltre 130 moto da Roma e Provincia: nasce la Benedizione dei Caschi

Oltre 130 moto e circa 160 partecipanti hanno preso parte ieri, domenica 12 aprile, alla prima edizione della “Benedizione dei Caschi – da Roma a Bellegra”, evento organizzato dal Moto Guzzi Club Roma e destinato a diventare un appuntamento fisso per i motociclisti del Lazio.

Sopra e sotto, alcune immagini della “Benedizione dei Caschi – da Roma a Bellegra”

La giornata è iniziata alle ore 8:30 in Piazza Pio XI, presso la concessionaria “Che Moto!” del Gruppo Piaggio, che ha accolto i partecipanti offrendo una colazione.

Dopo un breve briefing, il gruppo è partito puntualmente alle 9:30 con l’assistenza delle staffette del Moto Guzzi Club Roma, percorrendo via Aurelia, il Grande Raccordo Anulare e l’autostrada A24 in direzione Castel Madama.

Proprio a Castel Madama, alle ore 10:30, si è registrato un importante momento di aggregazione, con l’arrivo di numerosi motociclisti provenienti da fuori provincia e anche da fuori regione, tra cui diversi appassionati con moto d’epoca. Dopo un nuovo briefing, alle 11:10 il corteo ha ripreso la marcia lungo la via Empolitana verso Bellegra.

L’arrivo, intorno alle 11:45 nella piazza del Comune, è stato accolto dal sindaco Fabio Zambon, che ha rivolto un saluto ai partecipanti annunciando la volontà di rendere l’iniziativa un appuntamento annuale.

Il Comune ha inoltre offerto un rinfresco ai presenti.

Alle 12:20 il corteo, accompagnato dalla Polizia Locale, ha raggiunto il Sacro Ritiro di San Francesco, luogo immerso nella natura e particolarmente suggestivo.

Qui Padre Domenico ha guidato il momento centrale della giornata: la benedizione dei caschi.

Le moto d’epoca hanno trovato spazio nel piazzale antistante la chiesa, mentre le altre sono state disposte lungo il viale.

I circa 160 partecipanti hanno preso parte a un momento intenso e partecipato, culminato con la benedizione collettiva: centinaia di caschi alzati verso il cielo, in un gesto simbolico che ha rappresentato lo spirito dell’evento.

Particolarmente toccante la testimonianza di una partecipante, giunta con la propria Vespa, che ha voluto condividere una storia personale legata al casco come simbolo di protezione e affetto.

Un racconto che ha dato ancora più significato alla giornata.

Padre Domenico ha coinvolto i presenti con parole semplici e profonde, accompagnate da aneddoti e citazioni, contribuendo a creare un’atmosfera autentica e partecipata.

Al termine della cerimonia, i partecipanti sono tornati nel centro di Bellegra, dove hanno proseguito la giornata tra convivialità e scoperta del territorio. Il pubblico locale ha mostrato grande interesse, soprattutto verso le moto d’epoca, contribuendo a rendere l’evento ancora più vivo.

L’atmosfera generale è stata quella delle grandi occasioni: serena, partecipata ed emozionante, nonostante un meteo variabile.

“Questa non è stata solo una gita — ha dichiarato il presidente del Moto Guzzi Club Roma — ma il ritorno di qualcosa che esisteva già. Molti dei presenti erano con noi anche vent’anni fa.

Oggi è rinato uno spirito che continuerà a crescere e diventerà una tradizione”.

Con questa prima edizione, la Benedizione dei Caschi si candida a diventare un appuntamento stabile nel calendario motociclistico del Lazio.

Il Moto Guzzi Club Roma ringrazia il Comune di Bellegra, il sindaco Fabio Zambon, la Polizia Locale, Padre Domenico e la comunità del Sacro Ritiro di San Francesco per l’accoglienza e la collaborazione, oltre alla concessionaria “Che Moto!” del Gruppo Piaggio per il supporto all’iniziativa.