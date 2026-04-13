SUBIACO – Dieci imputati a lavoro gratis in Comune per evitare i processi

Per evitare i processi si dedicheranno gratuitamente alla manutenzione di beni pubblici, come parchi e impianti sportivi, cimiteri e uffici comunali.

Sono i benefici previsti dalla legge per 10 residenti nel Comune di Subiaco imputati per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.

Lo stabilisce la delibera numero 50 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata all’unanimità martedì 7 aprile dalla giunta comunale guidata dal sindaco Felice Rapone.

Con l’atto viene approvata la convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE - della durata di 5 anni firmata dallo stesso sindaco Rapone e dall’ex Presidente facente funzioni del Tribunale di Tivoli, Nicola Di Grazia, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 168 bis del Codice Penale che prevede, su richiesta dell’imputato, la sospensione del processo e la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

I 10 imputati ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività:

• Lavoro di cura e manutenzione di immobili e servizi pubblici:

– Cura e manutenzione del verde pubblico;

– Cura di piante e siepi;

– Pulizia e mantenimento del decoro urbano;

– Manutenzione delle attrezzature;

– Attività di movimento terra;

– Raccolta e smaltimento dei rifiuti;

– Spazzamento di strade, marciapiedi e aree pubbliche;

– Piccoli lavori di manutenzione ordinaria (verniciatura, riparazioni semplici, eccetera);

– Supporto alle attività amministrative semplici presso gli uffici comunali;

– Riordino e archiviazione documentale;

– Custodia e sorveglianza di strutture comunali;

– Supporto logistico durante eventi o iniziative comunali;

– Pulizia e riordino di locali interni (uffici, biblioteca, spazi comuni);

– Manutenzione e pulizia delle aree cimiteriali;

– Collaborazione nella sistemazione di arredi urbani e segnaletica.

• Lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie che prevede le mansioni:

– Assistenza e cura: Attività a supporto di anziani, minori, diversamente abili, malati e stranieri;

– Emarginazione sociale: Interventi mirati al supporto di soggetti in condizioni di particolare disagio sociale:

– Supporto organizzativo: Per servizi di assistenza, assistenza domiciliare o progetti di inclusione sociale.

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova.

Sono complessivamente 4 le sedi dislocate sul territorio per lo svolgimento dei lavori socialmente utili:

– Sede della Casa Comunale ;

– Giardini e spazi pubblici;

– Biblioteca comunale;

– Cimitero.