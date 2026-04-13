CASTEL MADAMA – La nuova scuola è realtà: la comunità festeggia il futuro dei bambini

Oggi, lunedì 13 aprile, è stata una giornata di festa a Castel Madama.

La comunità ha infatti celebrato un traguardo straordinario: la nuova scuola è realtà.

Il sindaco Michele Nonni ha tagliato il nastro del nuovo plesso scolastico di Castel Madama

Alla presenza di alunni, genitori e corpo docente, il sindaco Michele Nonni ha tagliato il nastro e inaugurato il plesso scolastico di via della Libertà – comprendente la scuola dell’Infanzia “Testa” e la scuola elementare “Vulpiani” – oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione realizzato dalla ditta “Mario Cipriani s.r.l” pari a 6 milioni 589.440 euro finanziati con fondi del PNRR.

Si tratta di un progetto nato nel 2022, con l’aggiudicazione dei lavori e portato a termine in soli due anni, che rappresenta molto più di un’opera pubblica: per Castel Madama la nuova scuola è il simbolo concreto di un impegno condiviso dell’amministrazione per il futuro della nostra comunità, dei nostri bambini e delle nostre bambine.

Al posto della vecchia struttura degli anni ’50, segnata da importanti criticità e vulnerabilità sismiche, oggi sorge una scuola nuova: più sicura, moderna, efficiente dal punto di vista energetico, accogliente e inclusiva.

Uno spazio pensato per crescere, imparare, sognare.

“Questa scuola non è solo un edificio, è una promessa mantenuta che segna una delle pagine più belle della storia del nostro paese – ha dichiarato il Sindaco Michele Nonni , con parole cariche di emozione, nel suo discorso di apertura – È il nostro modo di dire ai più piccoli che crediamo in loro, che investiamo nel loro futuro e che vogliamo offrire loro un luogo sicuro, bello e pieno di possibilità. Oggi consegniamo alla comunità un simbolo di rinascita e di speranza”.

Il Sindaco ha inoltre ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo, frutto di un grande lavoro di squadra.

Dal Dirigente scolastico e tutto il personale per la passione e la dedizione quotidiana, fino ai dipendenti comunali per il costante impegno.

Dall’impresa “Mario Cipriani, protagonista fondamentale nella realizzazione dell’opera, per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrati in ogni fase dei lavori, alla “Cler Coop” per il prezioso lavoro svolto in collaborazione con la ditta Mario Cipriani.

L’amministrazione comunale ha anche ringraziato la progettista Catia Bianchi, il responsabile dell’ufficio tecnico Architetta Mara Falconi e a tutti coloro che, con il loro contributo, hanno reso possibile l’intervento.

U

n pensiero speciale è stato infine rivolto alle famiglie e ai bambini, veri protagonisti e destinatari di questo significativo investimento.

Ringraziamenti anche all’insegnante Maria Sistina Censi, a Don Angelo, alla Dottoressa Gregorini già dirigente scolastica di Castel Madama, a Vivenda S.p.A. per il rinfresco inaugurale, a Fabiola Santolamazza per la realizzazione dei decori di benvenuto e all’impresa edile “Chicca Joseph” per il contributo fornito, grazie al quale è stato possibile organizzare l’accompagnamento musicale che ha reso l’ingresso dei ragazzi nella nuova scuola un momento di gioia e allegria.

A settembre è prevista l’inaugurazione completa dell’intero plesso scolastico.