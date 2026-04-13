TIVOLI – Piove in palestra: 47 mila euro per impermeabilizzare il tetto della scuola

Due segnalazioni erano pervenute al protocollo a distanza di due mesi l’una dall’altra.

Ora il Comune di Tivoli ha deciso di intervenire e riparare il tetto della scuola di Villa Adriana.

Lo stabilisce la determina numero 1114 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata mercoledì 8 aprile dal dirigete ai Lavori pubblici Tullio Lucci.

Con l’atto vengono affidati i lavori di manutenzione sull’impermeabilizzazione delle coperture della palestra della scuola “Madre Teresa di Calcutta” di Villa Adriana alla società “Biancucci srl” di Zagarolo per un importo complessivo pari a 46.970 euro.

Dalla determina emerge che la dirigenza dell’Istituto Comprensivo Tivoli IV ha inviato due segnalazioni delle infiltrazioni dai terrazzi, la prima il 13 gennaio 2026 e la seconda il 31 marzo 2026.

Dopo le verifiche il settore Lavori pubblici ha ritenuto necessari interventi di impermeabilizzazione sul terrazzo della palestra della scuola, ma non disponendo di personale qualificato per eseguire gli interventi si è avvalso di una Ditta specializzata in grado di effettuare le singole lavorazioni o forniture tempestivamente e a prezzi congrui.

L’affidamento diretto alla “Biancucci srl” è avvenuto tramite la piattaforma elettronica Traspare, sulla quale è stata inviata richiesta di offerta non vincolante e l’unica a rispondere è stata la ditta di Zagarolo.