TIVOLI – Incendia i tir nel deposito giudiziario: piromane denunciato

Ha tagliato la recinzione e si è introdotto nel parcheggio con una tanica di benzina.

Quindi ha cosparso i mezzi di liquido infiammabile e ha acceso il fuoco.

Ma a incastrarlo sono state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

Così i carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno denunciato un 62enne italiano per incendio di alcuni mezzi pesanti all’interno di un deposito giudiziario di via Maremmana inferiore, ubicato in località Colle Cesarano, nei pressi del casello autostradale di Tivoli.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 l’uomo ha appiccato le fiamme all’interno dell’area adibita al parcheggio di mezzi pesanti, la maggior parte dei quali da vendere all’asta da parte del Tribunale di Tivoli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Villa Adriana, ma un camion di grosse dimensioni per il trasporto terra è andato completamente distrutto, danneggiati altri mezzi pesanti.

Il danno economico stimato supera i 150 mila euro.

Le indagini, avviate immediatamente dai Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, hanno permesso di risalire al 62enne italiano dell’hinterland tiburtino.

Da accertare le motivazioni all’origine del gesto.