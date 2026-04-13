MONTEROTONDO – Apm assume tre autisti di scuolabus

L’Azienda Pluriservizi Monterotondo assume tre autisti di scuolabus.

Lo stabilisce l’avviso – CLICCA E SCARICA L’AVVISO – di selezione pubblica firmato oggi, lunedì 13 aprile, dal Direttore Generale di APM, l’ingegner Carla Carnieri.

La selezione avverrà per prova pratico-attitudinale e per prova orale, e sarà finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, full time, di 3 unità lavorative con la qualifica di “Autista Scuolabus”, da inquadrare nel parametro 140 del vigente “CCNL Autoferrotranvieri – internavigatori (mobilità – TPL)” (c.d. CCNL ASSTRA).

La graduatoria potrà essere altresì utilizzata per eventuali assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della stessa, anche ad altre unità lavorative previste nella presente selezione.

– REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono avere adeguata e documentata conoscenza della lingua italiana;

b) titolo di studio: licenza scuola secondaria di primo grado;

c) patente di guida categoria “D K” e possesso di abilitazione CQC;

d) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista per il collocamento a riposo obbligatorio d’ufficio;

e) godimento dei diritti civili e politici;

f) non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, in relazione alle leggi vigenti, l’accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione o altro Organismo di diritto pubblico; né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

g) non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludano, in relazione alle leggi vigenti, l’accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione o altro Organismo di diritto pubblico, o altro aspetto che, ai sensi di legge, possa costituire incompatibilità e/o divieto di assumere il ruolo di Farmacista Collaboratore;

h) possesso della sana e robusta costituzione fisica e possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività relativa al posto da ricoprire; i) di non essere stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo e, in particolar modo, per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o per uso di mezzi fraudolenti.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

– MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà essere trasmessa a mezzo pec entro e non oltre il giorno 31 maggio 2026 al seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazioneapm@pec.it, e dovrà essere indicato nell’oggetto la seguente dicitura “Selezione pubblica per n. 3 autisti scuolabus”

– DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI SELEZIONE

La data ed il luogo di svolgimento delle prove di selezione saranno pubblicate presso l’albo aziendale, sito in Piazza R. Baden Powell n.1 – Monterotondo – RM, e sul sito aziendale www.apmmonterotondo.it a partire dal 30.6.2026. Non saranno inviate comunicazioni personali ai candidati.

– MODALITA’ DELLA SELEZIONE

Per la selezione dei candidati si procederà a mezzo delle sottoindicate prove:

a: Prova pratico-attitudinale, consistente nella conduzione e nella manovra di un veicolo conducibile con patente cat. “D K”, anche in situazioni operative, impiegato nell’ambito del servizio scuolabus;

b: Prova orale, consistente in quesiti di: – cultura generale; – nozioni generali sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavori; – codice della strada; – diritti e doveri dei lavoratori.