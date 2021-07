Tor Lupara, la società passa a Donato Olivieri: “Un’avventura di calcio”

Pochi giorni fa presso l’Agriturismo La Cerquetta vi è stato ufficialmente il passaggio di consegna tra Tony Segatori e il neo Presidente del Tor Lupara Calcio Donato Olivieri, ex Setteville Caserosse. Tanta è stata la partecipazione di pubblico. Segatori nel ringraziare tutto lo staff per il lavoro svolto fin qui ha passato la parola al Presidente Donato Olivieri, il quale tra i primi obiettivi ha inserito il suo impegno nel miglioramento sia della scuola calcio che del settore agonistica. “Un’avventura di calcio”, così l’ha definita Olivieri che poi ha annunciato anche la fusione con il Grifo Academy, e l’affiliazione con l‘Arezzo Calcio, con supervisori tecnici Andrea Borsa (Resp.le scuola calcio Lupa Frascati) e Roberto Muzzi (Direttore Tecnico Arezzo calcio). Presentato infine anche il tecnico che guiderà la prima squadra, militante nel campionato di Prima Categoria. Si tratta di Andrea Palumbo, classe 1983, ex Ponte di Nona Casilina, precedentemente Marcellina, dunque un tecnico esperto di questa categoria. “Tor Lupara è un ambiente ambizioso – le sue parole – e ringrazio Olivieri per la fiducia conferitami. Non vedo l’ora di iniziare”.

