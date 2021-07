Monterotondo è #AltrestradeByNight

Infopoint per i giovani a Piazza Duomo

Anche quest’estate torna a Monterotondo in Piazza Duomo l’infopoint per parlare di sostanze stupefacenti, di infezioni sessualmente trasmissibili e per fare l’alcol test a chi deve guidare e vuole conoscere il suo tasso alcolemico.

Allo stand saranno distribuiti gadget per il consumo più sicuro di sostanze stupefacenti e condom femminili e maschili, per promuovere una sessualità più consapevole tra i giovani.

L’Infopoint sarà presente dalle 21.00 i giorni:

Venerdì 02.07

Sabato 10.07

Venerdì 16.07

Venerdì 30.07

Venerdì 06.08

Sabato 28.08