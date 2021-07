Vicovaro, la guida della ”Valle Ustica” passa al sindaco Fiorenzo De Simone

L’obiettivo dare continuità all’esempio di Luciano Romanzi

Passa per un anno a Vicovaro e quindi nelle mani del sindaco Fiorenzo De Simone la guida politica e amministrativa della Valle Ustica, l’Unione montana che raccoglie i comuni di Licenza, Mandela, Percile, Roccagiovine e Vicovaro. De Simone ha ringraziato l’ultimo sindaco in carica, Claudio Pettinelli per Mandela, e promesso ”di sviluppare al meglio la collaborazione con l’Unione Medaniene già positivamente sperimentata con la raccolta e la gestione associata dei rifiuti solidi urbani”.

”La Valle Ustica”, ha aggiunto De Simone, ”può e deve partecipare da protagonista alla nascita della nuova Unione Montana nel segno della trasparenza, del dialogo, della partecipazione, dell’innovazione e del confronto tra le istituzioni, gli eletti, le associazioni, le imprese e ogni altro soggetto, pubblico e privato, realmente e concretamente rappresentativo del territorio e portatore di interessi sani e costruttivi”. ”La scomparsa prematura ed improvvisa di Luciano Romanzi leader e punto di riferimento per oltre due decenni”, ha concluso il sindaco di Vicovaro, ”che nel corso degli anni, tra successi ed errori, ha saputo affermare una sintesi solida e trasversalmente riconosciuta, costituisce una sfida difficile ma ineludibile per chiunque abbia responsabilità di governo locale o abbia a cuore le sorti della Valle dell’Aniene”.