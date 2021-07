Uno degli incroci più trafficati dell’antica Tibur è senza dubbio quello di viale Tomei attraversato a tutte le ore da scooter, automobili e bus. Recentemente la zona in questione è stata oggetto di una serie di lavori conclusi con l’installazione di nuovi semafori, che sono stati posizionati anche su via Acquaregna strada parallela di via Empolitana. Adesso il traffico sarà regolato dalle “tre luci” e ciò tutelerà sicuramente pedoni, ciclisti e monopattini.

