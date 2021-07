Tibur Volley fra trionfi e piazzamenti  

Storicamente impegnata in diverse categorie la Tibur Volley ha chiuso con successo anche questa stagione agonistica continuando sempre a puntare, come la tradizione “impone”, sui giovani atleti locali. “Tutto sommato- ha affermato con soddisfazione il presidente Rondinone – siamo arrivati al termine del nostro cammino agonistico nel migliore dei modi. Fortunatamente, il numero degli atleti tornati in palestra è stato decisamente buono. Abbiamo vinto un torneo maschile con l’under 17 e siamo arrivati alla fine con buoni piazzamenti e mi riferisco alla open maschile e femminile. Le under hanno proseguito il loro percorso di crescita e, quindi, speriamo di tornare a settembre per ricominciare uan nuova stagione agonistica”.

