Celebrata la prima unione civile a Castel Madama

L’incontro galeotto un anno fa in un supermercato di Monterotondo

Hanno scelto l’ortensia e l’orchidea, metafora di amore assoluto e sincero, come simbolo del giorno del loro sì Antonio Fabiani e Samuele Pica, domenica protagonisti della prima unione civile celebrata a Castel Madama, nel castello Orsini. Un addobbo delicato realizzato da loro, all’alba, carichi di emozioni. Il primo incontro un anno fa, galeotta la fila in un supermercato di Monterotondo. Antonio, 46 anni, è nato e cresciuto a Castel Madama, ma prima come universitario e poi come direttore d’albergo, ha girato l’Italia e l’Europa. Samuele, 45 anni, romano, è un make up artist pure lui giramondo con un lungo passato tra Mediaset e Rai, già truccatore e acconciatore personale di Cristina Parodi, Cesara Bonamici, Maria de Filippi che ha accompagnato in Amici, Uomini e donne, e C’è posta per te, Alba Parietti, i vip dell’Isola dei Famosi e il gruppo politico di Silvio Berlusconi, quando spazzole e trucchi dovevano viaggiare assieme alle scorte. Due mondi opposti, avvicinati per caso dal Covid. Si trovavano in un momento di stop del proprio lavoro. Antonio era a Monterotondo ospite della madre, Samuele si era improvvisato chef in zona. Vivranno a Madrid. Antonio Fabiani ha avuto un nuovo incarico dalla Axel Hotels, la catena alberghiera internazionale rivolta alla comunità lgbtq. Dovrà gestire un hotel nella capitale spagnola. Nello stesso periodo, per coincidenza, Samuele è stato chiamato a Madrid, come make up artist, a lavorare su un progetto musicale. Ma la coppia non si è accontentata. Ha voluto avviare un progetto comune, una società che offre servizi sulla bellezza a 360 gradi negli alberghi. Per ora un viaggio di nozze breve, nei Paesi Bassi. ”Poi il viaggione lungo, tra ottobre e novembre, quando il lavoro si alleggerisce”, dicono contenti gli sposi.

L’articolo completo, oggi martedì 6 luglio, in edicola cartacea e digitale