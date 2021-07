Stamattina alle ore 5,58 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Salaria 1533 per incendio attività industriale. Nessuna persona è rimasta coinvolta, l’incendio inizialmente partito da un deposito di legname si è poi propagato andando ad interessare un capannone confinante, dove all’interno avviene la lavorazione di metalli. Ancora in corso le opere di spegnimento.

Condividi l'articolo: