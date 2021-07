Castelnuovo di Porto, il Sindaco: “In caso di vittoria nessun abbraccio, ma salti di gioia”

Tifare la nazionale Italiana è una grande tradizione che ci unisce tutti da sempre, un momento di divertimento e di passione genuina. Io adoro il calcio, quindi capisco bene i castelnovesi che si preparano, incrociando le dita, a seguire col cuore gli azzurri domenica prossima. – dice il Sindaco Travaglini – Tifare tutti insieme è giusto, ma questo è comunque un periodo delicato e di passaggio nella fase pandemica, dobbiamo quindi esserne consapevoli e agire tutti con responsabilità e prudenza. All’aperto, nei locali pubblici o nelle abitazioni private. Per questo invito tutti a mantenere le cautele necessarie. Negli spazi aperti raccomando: distanze, mascherina sempre a portata di mano, evitiamo il contatto fisico, niente eccessi. Stiamo attenti anche se rimaniamo a casa. E qui rivolgo un vero appello per la tutela della salute, trovarsi con gli amici per tifare è una cosa normale, e so bene che molti lo faranno, ma dobbiamo sempre avere in testa che proprio nei luoghi chiusi e non arieggiati il virus aggredisce con più facilità, non sottovalutiamo i rischi e teniamo anche qui tutte le cautele proteggendo noi e i nostri amici. E poi, se ci sarà da festeggiare, dico a tutti: invece di abbracciarci, facciamo salti di gioia! Forza Italia!”- conclude –