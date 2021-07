L’iniziativa della Regione Lazio è rivolta, per un mese, ai giovani tra i 16 e i 25 anni

Sei pronto a scoprire una regione meravigliosa? Se hai tra i 16 e i 25 anni (26 non compiuti) e risiedi nel Lazio partecipa a Lazio in Tour gratis.

Lazio in tour è la nuova iniziativa della Regione Lazio che permette di viaggiare gratuitamente per 30 giorni fino al 15 settembre 2021 su tutti gli autobus Cotral e i treni regionali del Lazio di Trenitalia.

Un’esperienza straordinaria per conoscere la tua regione: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e tutti gli altri 373 piccoli e medi Comuni. 30 giorni di tempo, 720 ore di tour a tua completa disposizione per andare ovunque tu vuoi: dalle spiagge della costa, ai centri storici degli antichi borghi, agli itinerari di alta montagna.

Goditi 30 giorni della tua estate nel Lazio: quando vuoi, dove vuoi, rispettando le norme anti Covid.

Per accedere a Lazio in tour bisogna essere iscritti alla LAZIO YOUth CARD (basta scaricare l’app). Ricorda: senza l’iscrizione non puoi partire!

Ed ecco gli step successivi: attiva l’evento che sarà il tuo titolo di viaggio per i 30 giorni successivi all’attivazione e mostra il Qr code al controllore ogni volta ti verrà chiesto. Ricorda: puoi viaggiare su tutti i mezzi Cotral e Trenitalia nel territorio della Regione Lazio (ad esclusione di Leonardo Express, della Roma-Lido, della metropolitana di Roma e dei bus cittadini di altre aziende di trasporti).