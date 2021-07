Abbandono al cimitero di Subiaco

La denuncia di Ora Subiaco

A lanciare l’allarme il candidato sindaco di Ora Subiaco, Domenico Petrini, insieme a tutta la coalizione, che afferma come da ormai 10 anni il cimitero sia vittima di incuria ed abbandono. Un degrado che passa da lavori non completati ad infiltrazioni d’acqua, a quell’iter senza fine della burocrazia che risponde anni dopo alla richiesta di concessioni cimiteriali fino ad arrivare alla sporcizia. Un vero e proprio fallimento per Subiaco. “Facciamo tornare questo luogo a noi tanto caro un luogo di dignità e decoro” – conclude il Petrini –