Goliardia e polemica

Il caso è chiuso ma per un po’ ha tenuto banco sui social. Protagonisti: un calciatore, una canzone, un video.

Il giocatore della Lazio Elseid Hysaj si è ritrovato in un vortice di polemiche che nemmeno lui si sarebbe aspettato. Tutto è nato durante la prima cena extra ritiro della squadra in Cadore durante la quale i nuovi acquisti si sono sottoposti al rito del “battesimo”. L’ex Napoli, in piedi sulla sedia, ha iniziato a cantare “Bella ciao”, motivo legato di solito alla Resistenza e alla Liberazione in Italia, colonna sonora dei partigiani. Vallo a spiegare che, nelle intenzioni del giocatore, la canzone era riferita alla “Casa di carta”, serie tv spagnola in onda su Netflix. Fatto sta che il video della scena è diventato virale e subito contestato.

L’esibizione del terzino è finita sui social e alcuni tifosi della Lazio non l’hanno presa proprio bene.

“Magari si spacca tutto”, “se cantavi l’inno della Roma era meglio”, “ma per carità”, “è meglio giocare in 10” e “ma lo sa di non essere a Livorno?”. Questi alcuni commenti. In realtà però ci sono stati anche molti tifosi che hanno condiviso il filmato perché contenti che l’immagine della Lazio, spesso associata all’estrema destra, venga rivalutata in Italia e in Europa.

Insomma un momento di goliardia e condivisione, è diventato motivo di scontro e confronto.

Ora però del video pubblicato sui profili dei giocatori non c’è più traccia. Possibile che i contenuti siano stati cancellati su indicazioni della società.