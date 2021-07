Vicovaro, il parco giochi di via Roma sarà riqualificato

A finanziare la valorizzazione del Monumento ai caduti e dei giardini la Regione Lazio

Vicovaro riqualificherà e metterà in sicurezza i giardini pubblici di via Roma. La giunta comunale ha appena approvato un progetto di circa 20mila euro che sarà finanziato dall’iniziativa della Regione Lazio a sostegno dei parchi giochi dei comuni nella Valle dell’Aniene. Nella spesa è inserito anche un nuovo corredo per i Monumento ai Caduti e la sistemazione dei bagni pubblici all’interno dei giardini. ”Sarebbe bello riuscire a completare l’intervento entro il 4 4ovembre”, ha spiegato il sindaco Fiorenzo De Simone, ”in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria di Roma, ma molto dipenderà dai tempi della Regione Lazio. Ossia dai tempi che ci vorranno per l’accettazione della richiesta, l’approvazione della delibera da parte della Giunta Regionale e la successiva comunicazione al Comune dell’avvenuto finanziamento”