Riano – Al via alla XIV edizione di “Teatro nelle Cave”

Il Comune di Riano in collaborazione con l’Associazione Teatro nelle Cave di Tufo, organizzano la XIV edizione della manifestazione “Teatro nelle Cave”. La rassegna avrà luogo dal 24 luglio al 31 luglio 2021 nella location d’eccellenza ed estremamente suggestiva delle cave di tufo.

La manifestazione sarà svolta nel pieno rispetto delle regole previste per il contrasto al Covid affinché tutti i cittadini possano godere, in piena sicurezza, anche quest’anno delle bellezze che la location delle cave di tufo ci regala.

L’obiettivo è quello di far ripartire definitivamente la cultura attraverso spettacoli di spessore. Ritengo infatti che in un momento di autentica rinascita per tutti manifestazioni come questa, oltre a dare lustro al nostro paese, possano aiutare tutti gli addetti ai lavori e la rete commerciale della nostra zona.