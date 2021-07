A Marcellina a parteire dalle ore 9,00 – causa manifestazione sportiva – sarà disposta la chiusura del parco giochi e il divieto di sosta su Piazza Martiri delle Foibe (Piazza Mercato)

Interdizione al traffico e divieto di sosta ambo il lati di via Arno, via C.A. Dalla Chiesa fino al civico 15, e via Tevere fino all’incrocio con via Liri dalle ore 17,00 fino alla fine della manifestazione.