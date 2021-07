New York, incentivo di cento dollari per fare il vaccino

Vaccino, da grande risorsa contro la possibilità di infettarsi, a merce di scambio con valori invertiti. Non si acquista ma, se il proposito arrivasse a compimento, si transige su convincimenti e titubanze per cento dollari. Ed è così che a New York si supera ogni remora per arrivare all’obiettivo. Altro che Green Pass!

Chi non si è vaccinato finora, nella Grande Mela come ovunque, è perché aveva motivi di dissenso, timori per gli effetti verso la propria salute … Tutte argomentazioni silenziate con cento dollari. La paura o il dissenso hanno un prezzo. (New York Times).

L’estrema misura si giustifica col fatto che nello Stato sono stati registrati 2.203 nuovi casi di Covid rispetto ai 275 del 28 giugno. La maggior parte dei nuovi contagi è nella città di New York e in alcune aree di Long Island.

Rincara le estreme misure, però stavolta in maniera restrittiva, il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Gli impiegati dell’amministrazione pubblica debbono essere vaccinati, quindi mostrare la prova. Per loro si prevede anche il test ogni settimana.

Lo stesso vale per gli ospedali. Non solo tutto il personale medico e paramedico vaccinato, ma anche gli avventori dovranno dimostrare di essere vaccinati. In caso contrario saranno vaccinati seduta stante. A dirlo il New York Times.