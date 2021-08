Nazzano, alle Olimpiadi è il momento di Roberta Bruni

Le Olimpiadi? Me le immagino divertenti dichiarava Roberta Bruni qualche mese fa, dopo aver toccato quota 4,70 mt battendo i 4,62 mt di pochi minuti prima. Era andata per “saltare al meglio delle sue possibilità” – dichiarava in una recente intervista – e infatti questo salto gli ha permesso di entrare ai giochi Olimpici.

Ora Roberta Bruni, medaglia di bronzo ai Mondiali under 20 nel 2012, sarà a Tokyo per stupire tutti. L’ufficialità era arrivata il 2 luglio, e l’obbiettivo ora è diventato realtà.

Tutti davanti allo schermo, alle ore 12:20 italiane di oggi 2 agosto, tocca all’astista dell’Arma Carabinieri volare in alto dopo i recenti record. (Tamberi, Jacob n.d.r)



Roberta nata e cresciuta a Nazzano fino all’età di 18 anni, ora ne ha 27, è allenata da Riccardo Balloni e seguita dal suo attuale manager e grande amico Maurizio Galantino. Dopo un “periodo di smarrimento” dovuto a problemi personali Roberta ha lavorato sodo per arrivare a tanto, infatti da quanto dichiarava su Adnkronos il 24 maggio scorso:

“non andrò a Tokyo per fare la comparsa, voglio vivere la mia Olimpiade come protagonista”.

Roby sembra veramente carica ed entusiasta di fare bene. Il Nord-est a questo punto è pronto a fare il tifo per lei.