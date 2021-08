TIVOLI – Furgone in retromarcia, crolla l’arco di travertino

È uno dei luoghi più suggestivi di Tivoli, un tempo punto di accesso alla cittadella medievale. Stamane, lunedì 2 agosto, è crollato il rivestimento in travertino dell’antico arco di via della Sibilla adiacente al Ponte di San Martino.

A causare il crollo sarebbe stata la manovra errata di un furgone in retromarcia. Sul posto gli agenti della Polizia Locale.