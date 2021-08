Dieci posti di lavoro entro il 2022 grazie al compostaggio della frazione organica dei rifiuti: attenzione all’ambiente ma anche un modo per sviluppare occupazione. Succede alla City Net Ecologia & Ambiente, azienda che ha la sua sede nella zona industriale di Monterotondo. Dal 2014 ha fatto una scelta di campo, ristrutturando la propria attività da azienda di servizi ad azienda di produzione avviando un progetto sullo studio e realizzazione di sistemi compatti di prossimità per realizzare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti. E dal 2016 hanno realizzato una linea di sistemi di compostaggio di prossimità messi sul mercato sia nazionale sia europeo. Obiettivo: installare in Italia oltre 100 di questo tipo di sistemi di compostaggio. Tra gli ultimi risultati, una prima macchina di compostaggio installata sul territorio di Roma Capitale acquistata dal VII Municipio. Gestirà 80mila kg di scarti alimentari prodotti dalle mense del plesso scolastico in cui è stata collocata, riducendo questa quantità dell’80% e producendo ottimo compost da reimpiegare per orti didattici, orti urbani, manutenzione del verde, agricoltura e florovivaismo.

