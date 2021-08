Skinmalism: un trend beauty in forte crescita

Lo skinmalism si sta diffondendo sempre di più: questo trend beauty è, infatti, in ascesa in tutto il mondo. Il movimento clean beauty, che prevede l’uso di prodotti privi di agenti irritanti e che non contengono coloranti artificiali, siliconi o parabeni. Secondo una ricerca di Harper’s Bazaar – condotta negli Stati Uniti su 1000 donne – il tasso di adozione di “prodotti clean” è riscontrato dal 50% delle donne intervistate li usa già, mentre il 60% di loro dichiara che prevede di utilizzarli in futuro. La skincare sostenibile, con pochi prodotti ma di qualità e attenti all’ambiente è sempre più al centro dell’attenzione su TikTok, l’hashtag #Skincare supera gli 8 miliardi di visualizzazioni. Nei mesi passati, sulla famosa piattaforma di design, Pinterest, sono cresciuti i volumi di ricerca mondiali per keyword come: rimedi naturali per una pelle luminosa, cura della pelle fai da te e maschera viso aloe vera.

Condividi l'articolo: