Un oceano di plastica!

È la scena che ci attende se non si adottano immediatamente metodiche contro l’uso delle bottiglie d’acqua non riciclabili

Ogni anno nel nostro ecosistema entrano otto milioni di tonnellate di plastica. Si tratta di una stima. Ma, al di là della credibilità delle ricostruzioni, i rifiuti di plastica sono innegabilmente ingestibili. Le conseguenze sono devastanti. Visto che è impossibile fare la guerra alla plastica per motivi di economia deve essere condotta una campagna a tambur battente per il riciclo. Lo sostiene uno studio pubblicato su Science of the Total Environment.

L’economia circolare implica la mancanza di sprechi. Una risposta importante la danno le bioplastiche. Ed è un mercato fiorente. Le previsioni presenti nello studio danno come raggiungibili i 30,8 miliardi di dollari.