“Mi impegnerò per la tutela degli animali”, la promessa di Giancarlo Lamonaca

Dopo l’apertura della sua storica pizzeria insieme a un amico, Giancarlo Lamonaca, di 62 anni, ha deciso di scendere in campo affianco alla candidata Simona Bossi (della lista civica “Alternativa di Popolo”), al fine di dedicare le sue attenzioni ed energie alla salvaguardia del territorio di Fiano Romano e alla tutela degli animali. In quest’intervista, la parte del programma elettorale che sta più a cuore a Lamonaca.

Lamonaca, questa per lei è la prima volta che si avvicina alla politica, o ci si era già avvicinato in passato?

No, per me questa è la prima volta.

Cosa l’ha spinta a fare il gran passo in questo momento?

Ho conosciuto Simona Bossi e Massimo Baldarelli, suo marito, circa tre anni fa. Li ho contattati io quali referenti di “Fratelli d’Italia” a Fiano Romano. Ero curioso di sentirli per capire cosa stessero facendo e cosa potesse essere fatto per Fiano. Da lì siamo diventati amici e ci siamo ritrovati tanto, perché loro sono persone che puntano molto sul sociale, obiettivo importante soprattutto quando si parla di realtà locali come Fiano Romano. Abbiamo intrapreso questa via insieme e abbiamo sposato l’idea di “Alternativa di Popolo” che ci piaceva e ci rispecchia molto.

Qual è la prima cosa che vorrebbe fare per Fiano?

Mi rifaccio a ciò che ha detto Simona Bossi: non c’è tanto da stravolgere, perché è stato fatto tanto per questo Comune. Sarebbe davvero da scorretti dire che non è stato fatto niente, o buttare fango sulle precedenti amministrazioni. Fiano Romano è un paese piccolino, ma è cresciuto bene e ha delle realtà importanti, sia per le attività commerciali sia per le persone. C’è sicuramente qualcosa da migliorare e da fare in più che magari non è stato pensato. Vengo alla sua domanda: quello che vorrei fare e per cui “mi specializzerò” sarà in favore degli animali. Sono un amante degli animali, così come lo sono anche Simona e suo marito, e vorrei risolvere il problema del randagismo qui a Fiano Romano.

Quale realtà c’è in questo campo specifico?

Ci sono molti animali abbandonati. C’è il problema del proliferare dei gatti perché non vengono sterilizzati, si parla molto di smarrimento dei cani, gente che segnala di averne smarrito uno e che non ottiene alcuna risposta. Vorrei fare un regolamento comunale – che penso che non ci sia al momento – che stabilisca determinate regole civili per gli animali. Mi piacerebbe, poi, collaborare con delle associazioni, o crearne una ex novo che si occupi proprio di questo e poter aver voce in capitolo ed essere un referente. Dire “Amo tanto gli animali” è facile e va bene per tutti, ma poi c’è bisogno di confrontarsi con la realtà dei fatti.

C’è qualcosa che criticherebbe della precedente amministrazione?

Sinceramente non ho mai seguito nel dettaglio le vicende politiche, a parte ciò che si sente e che viene raccontato… non so, l’unica cosa che non mi ha convinto e che migliorerei è il discorso della pulizia del paese di Fiano Romano. A parte la raccolta differenziata, il resto è lasciato tutto un po’ “così”.

Cioè?

Continuano a presentarsi situazioni in cui i cittadini buttano a terra cartacce, rompono, sfasciano e non sanno chiudere bene i secchioni che vengono rivoltati dagli animali. Nessuno raccoglie niente… queste cose le so perché le vedo ogni giorno quando esco con i miei cani a passeggiare. Ecco, quella della pulizia è una cosa che migliorerei e che non richiederebbe un impegno troppo oneroso da parte del Comune. Basterebbe poco e probabilmente è qualcosa che sfuggita perché forse non c’è un ufficio apposito che se ne occupa, non c’è sicuramente una volontà dietro.

Lei prima ha detto che ha conosciuto in passato la candidata Simona Bossi. Ma cosa l’ha colpita di lei al punto di seguirla?

A parte che è una donna molto preparata, di grande cultura e questa personalità mi affascina molto. Mi insegna molte cose. Poi è una persona seria, d’onore, che rispetta tutti e che ancora crede in tanti rapporti importanti. Tutto questo mi ha colpito molto. Infine è combattiva: non molla mai, su questo ci ritroviamo molto. Se c’è qualcosa di non giusto che viene fatto, che sia nei suoi confronti o in quelli di un altro, lei è decisa e combattiva: se non risolve non si arrende. Sono sicuro che lei riuscirà bene in tutto.