Dodici ettari da destinare ad area artigianale a Montelibretti

Dodici ettari da destinare ad area artigianale, ma anche commerciale-industriale, con impatto ambientale minimo. Montelibretti punta al rilancio economico. Il progetto che insisterà nell’area di Borgo Santa Maria a ridosso della Salaria Nuova è stato presentato, nei giorni scorsi, al centro anziani della frazione. “Un progetto di piano particolareggiato”, ha specificato il sindaco Luca Branciani, “che ha un primo obiettivo: dare respiro all’economia del paese nel rispetto dell’ambiente. Tutte le strutture non saranno enormi e in particolare a un piano, e a norma degli standard ecologici. Non ci interessano locali che potrebbero deturpare il nostro territorio”. L’iter per l’approvazione e la realizzazione dovrebbe chiudersi, secondo i programmi dell’amministrazione comunale, entro tre anni.

