A Ferragosto c’è chi è prigioniero in casa propria

Buongiorno, abito a Villalba, in una casa comprata circa 10 anni fa al piano terra, nel primo tratto di via Calabria, che ahimè si allaga ogni volta che piove copiosamente.

Sono disabile, non cammino che per pochi metri.

Ho dovuto mettere una barriera che impedisca all’acqua di entrare, ma non sollevando le gambe, questa barriera ha reso casa mia una prigione.

Ho chiesto aiuto al comune, è anche venuto un geometra ma non hanno mosso un dito per risolvere il problema.

Non posso cambiare casa perché l’ho comprata e la devo ancora finire di pagare.