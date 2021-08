Cinquecento professionisti da assumere a tempo determinato

Dovranno coordinare la gestione del Pnrr

Si tratta di assunzioni a tempo determinato. Il periodo può superare i trentasei mesi ma non potrà andare oltre i limiti di realizzazione del Pnrr che sono di fine 2026. Il tipo di profilo richiesta va da persone con profilo economico (198), con curriculum studi e attività di tipo giuridico (125), statistici e matematici (73), informatici (104), ingegneri propriamente detti e ingegneri gestionali.

Il lavoro consiste nel monitoraggio e rendicontazione dei fondi. Per farlo c’è bisogno di cinquecento nuovi professionisti. Il governo ha così anticipato l’Unione Europea sul recapito di 24,9 miliardi. Sarà il Mef che procederà alle assunzioni, ma l’annuncio è stato dato dall’Agenzia delle Entrate. I professionisti ricercati fanno parte delle unità operative da assumere. Si tratta di personale rispondente al profilo di figura funzionari e dirigenziali per rafforzare la lotta all’evasione, oltre che i servizi alle imprese. Sono 2.420 le unità operative richieste in questo grande ambito di ricerca di nuovo personale.