FIANO ROMANO – M5S e Centrodestra ancora incerti sui candidati alla carica di sindaco

A cinque giorni dalla scadenza imposta dalla legge per presentare al Ministero dell’Interno la composizione delle liste elettorali in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno il 3 e il 4 ottobre, i partiti che a Fiano Romano ancora non si sono espressi ufficialmente in merito alle loro decisioni sul candidato sindaco e sulle liste da presentare sono in fermento per cercare di rispettare le tempistiche imposte.

Nonostante i sostenitori del M5S di Fiano Romano avessero espresso la loro preferenza nei confronti dell’insegnante 48enne Solidea Scarafoni, né lei né Fabio D’Angelantonio, attuale consigliere di minoranza, hanno dato conferma di una ratificazione ufficiale da parte del Movimento.

Neanche il nome del candidato sindaco del Centrodestra è ancora stato annunciato ufficialmente, mentre le voci che in paese si rincorrono puntano sul giovane Andrea De Fabiis, che non smentisce né conferma questa ipotesi. Prima di lui Ulderico Bellocchi si era presentato ufficialmente ma poi aveva ritirato la sua candidatura, mentre Paolo Caprioli ed Egeo Cantiani, acclamati da molti sostenitori del Centrodestra, hanno sempre smentito di volersi candidare.

Nel caso di Fiano Romano, comune con meno di 15mila abitanti residenti censiti fino al 2011, i candidati in lista devono essere almeno 12 e, al massimo, 16.

Ad oggi, i candidati sindaci che sicuramente si sfideranno alle prossime elezioni sono Davide Santonastaso con la lista Fiano 2030, Simona Bossi con la lista Alternativa di Popolo e Nicola Santarelli con la lista Insieme per Fiano.