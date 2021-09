A Villalba i cittadini in piazza per l’operazione decoro

Nasce dalla collaborazione e dalla sinergia delle associazioni del territorio l’evento “siAMO in Piazza” che si terrà domenica 12 settembre a partire dalle 10.30 davanti al Plesso di via Palermo a Villalba, con il Patrocinio gratuito del Comune di Guidonia Montecelio. Un’occasione per vivere il quartiere, per stare insieme e per partecipare a quello che vuole essere un segno tangibile di una ri-nascita sociale e culturale della circoscrizione. Lo slogan è sempre lo stesso: “CAMBIAMO città? No. CAMBIAMO la città”.

All’iniziativa è possibile portare una bella piantina (senza spine) per colorare l’ingresso della scuola di piazza Martiri delle foibe.

Tante le attività in programma all’Operazione Decoro:

il gazebo informativo contro la violenza sulle donne,

il banchetto della pesca del Comitato dei Genitori (i cui proventi saranno destinati alle scuole e spazi speciali per bambini e adulti per imparare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco e disostruzione delle vie aeree.)

Programma della giornata

10:30 – Parte l’“Operazione decoro”: posizionamento della Panchina Rossa contro la Violenza sulle donne, della Panchina Viola della Gentilezza2 (visto il furto della prima) e panchina a sorpresa dedicata all’Accoglienza e all’Amicizia; posizionamento di due scacchiere gentilmente donate dai Rustici del Trusco per creare un angolo gioco (le pedine per gli scacchi e/o la dama vanno portati da casa!); sistemazione aiuola e monumento, cancellazione scritte sul Murales.

15:00 – S.S. Messa con benedizione delle panchine

Mini corso BLS per illustrare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco e disostruzione delle vie aeree. Alla fine del corso sarà rilasciato a tutti l’attestato di “bravo soccorritore BLS”

dalle ore 16.00 alle ore 16.45 riservato agli adulti e ai ragazzi dai 16 anni in su

riservato agli adulti e ai ragazzi dai 16 anni in su dalle ore 17.00 alle ore 17.30 riservato ai bambini dagli 8 anni in su

Tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle indicazioni anti-Covid. Si raccomanda di avere con sé la mascherina e di rispettare il giusto distanziamento.