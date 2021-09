Anteprima Guida Vini d’Italia 2022 

Mentre si concludono le batterie d’assaggio della nuova guida Vini d’Italia, c’è una golosa anticipazione per tutti gli appassionati di vino: l’Anteprima Guida Vini d’Italia 2020, l’evento che inaugura la lunga stagione dedicata al meglio della produzione vitivinicola. Si parte il 13 settembre dall’enoteca Wineria di Milano con l’iniziativa promossa da Gambero Rosso per valorizzare il prezioso patrimonio enologico italiano e avvicinare il grande pubblico al bere di qualità e ai vini degustati e selezionati dalla commissione della guida Vini d’Italia. Il tour in enoteca toccherà le principali città italiane da Nord a Sud, concludendosi il 18 settembre a Lucca con tante sessioni di assaggio. Quarantuno le aziende agricole coinvolte e circa cinquanta i vini che rappresentano alcune delle migliori produzioni di nicchia di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania e Sardegna.

(Se.Sp.)