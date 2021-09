Come cambia la consapevolezza di una società all’insegna del Covid

Per il rapporto Coop 2021 “Economia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”, il Covid ha disegnato una nuova visione della nostra società, in cui i cambiamenti climatici e l’attenzione all’ambiente diventano centrali pure nella scelta del cibo. Tanto è vero che un italiano su 6, pur di ridurre l’impatto sul pianeta, adegua in tal senso la propria alimentazione, dando spazio al km zero e ai prodotti locali. Una spesa all’insegna del green che tiene conto puro di acquisti i cui, prima di comprare, si guarda pure alla consistenza degli imballaggi, selezionando merce in cui questi siano molto ridotti, per evitare di avere difficoltà nello smaltimento. Secondo il report, un sempre maggior numero di consumatori preferisce quelle aziende che dichiarano di rispettare l’ambiente nella filiera di produzione ma anche il rispetto di chi ci lavora.

In via di riduzione i consumi di carne, con un calo del 13%, mentre si fa sempre più ampia la platea di chi mangia vegetariano o vegano, tanto è vero che i prodotti vegani in particolare rappresentano quasi un + 25% nelle vendite.

Per l’indagine, l’ottimismo generale caratterizza 7 italiani su 10, con una maggiore consapevolezza di vivere puntando alle cose importanti della vita, come ha spiegato il 45% degli intervistati.