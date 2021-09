Vescovo spagnolo si dimette per amore

Innamoramenti

Quando il vescovo spagnolo Xavier Novell si è dimesso il mese scorso, il Vaticano ha citato ragioni strettamente personali senza entrare nei dettagli.

Ma i media iberici non si sono lasciati sfuggire la notizia anche perché il religioso è noto nel Paese per le sue posizioni antiabortiste, contro i gay e a favore della secessione della Catalogna.

Il sacerdote si sarebbe innamorato di una donna che scrive romanzi erotici a tinte sataniche.

Considerato un astro nascente nella Chiesa cattolica spagnola, Novell non ha saputo resistere a questa signora già divorziata e autrice di libri che hanno a che fare con sadismo, perdizione, follia e lussuria.

Né l’ex vescovo, ora cinquantenne, né la scrittrice hanno risposto alle molte domande poste dai giornalisti “Mi sono innamorato e voglio fare le cose per bene”, avrebbe semplicemente risposto Novell.

La questione però ha nuovamente sollevato il problema del celibato all’interno della Chiesa cattolica. In precedenti interviste, Xavier Novell (prete esorcista), aveva ammesso di essersi già innamorato in gioventù di una ragazza e che avrebbe voluto formare con lei una famiglia prima di decidere per una strada diversa.

La diocesi di Solsona, nella regione nord orientale della Catalogna, ha steso un velo sottolineando che “la conferma o meno di questa storia è una questione strettamente personale”.