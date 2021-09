GUIDONIA – Festa patronale, conferenza stampa per presentare il calendario degli eventi

Nel pomeriggio di venerdì 10 settembre, nella sala consiliare “Peppino Impastato e le vittime di mafia”, il sindaco Michel Barbet e l’assessore alla cultura Elisa Strani, hanno presentato il calendario degli eventi culturali facenti parti dell’iniziativa “Ripar..tiAmo Guidonia” già in corso di svolgimento.

Le feste sono già partite con gli spettacoli teatrali organizzati dalla “G.M.S. Eventi” in Piazza Due Giugno fino all’11 agosto finanziato dall’Ente per un costo di 15 mila euro.

Gli eventi ripartiranno poi venerdì 17 settembre con le esibizioni musicali del “Comitato festeggiamenti Beata Vergine di Loreto” nel Parco Caduti di Nassiriya per il quale il Comune ha previsto 7 mila euro per l’acquisto di servizi di spettacolo e intrattenimento, e che sarà in concomitanza con l’evento “Street Tales – Coloriamo Guidonia” organizzato dall’associazione culturale “PAG ETS”, finanziato per 5 mila euro atti all’acquisto di servizi per l’intrattenimento, che vedrà coinvolti oltre 50 writer intenti a lasciare la propria forma d’arte sui muri dello stadio comunale di Guidonia fino alla giornata di domenica 19 settembre.

Ma non solo eventi da parte delle associazioni locali, infatti l’Ente ha presentato il progetto “Arena in Comune”, approvato e finanziato dalla Regione Lazio, per la promozione della fruizione cinematografica sul territorio, per il quale il comune ha percepito la somma di 9.900 atti a coprire i costi di realizzazione.

Gli eventi culturali termineranno con gli incontri organizzati dall’associazione “Lettori Virali” finalizzati alla promozione della lettura, con l’evento “Guidonia Ama Leggere”, che si svolgerà dal primo al tre ottobre in tre luoghi sul territorio comunale, a partire da Piazza Matteotti per proseguire al Museo Lanciani di Montecelio per terminare all’Albuccione, e vedrà protagonisti personaggi di spicco affiancati da autori locali, per il quale il comune ha stanziato 3 mila euro atti a sostenere i costi. (Em.Lan)

