Il club dei miliardari a caccia dell’eterna giovinezza

Elisir di lunga vita

La conquista dello spazio prima, l’elisir dell’eterna giovinezza poi. La Silicon Valley e i suoi miliardari scommettono su una start up avveniristica. Nella Valle dell’innovazione si sta lavorano a una tecnologia per la riprogrammazione biologica come strada per ringiovanire le cellule in laboratorio. Il futuro passa attraverso l’allungamento della vita umana.

A sostenere la start up ci sarebbero nomi eccellenti, l’immancabile fondatore di Amazon Jeff Bezos e Yuri Milner, l’investitore russo più influente nel settore delle tecnologie dell’informazione.

Di alto profilo anche gli scienziati impegnati nel progetto, il biologo spagnolo Carlos Belmonte da sempre a caccia della fonte della giovinezza, Steve Horvath, sviluppatore dell'”orologio biologico” in grado misurare in modo accurato l’invecchiamento e Shina Yamanaka, co-vincitore del Nobel per la medicina nel 2012 e luminare delle cellule staminali.

Dietro al progetto vi sarebbero comunque altri “paperoni” appartenenti al club dei miliardari, tanto che la start up avrebbe già raccolto qualcosa come 270 milioni di dollari nonostante non abbia ancora mai fatto un annuncio in pubblico, mostrato alcun progetto o superato la fase sperimentale.