Fiano Romano: tutti insieme per Nicola Santarelli sindaco

Nella cornice di piazza Caduti di via Fani la lista civica “Insieme per Fiano” ha chiamato a raccolta sostenitori e politici per Nicola Santarelli sindaco. Un pubblico variegato, composto anche da tanti giovani, che hanno portato il giusto entusiasmo. Una discesa in campo di chi sa che la lotta sarà durissima, all’ultimo voto.

La kermesse è iniziata con un’intervista al candidato sindaco che si è così presentato agli elettori. Assessore ai lavori pubblici con la precedente giunta, con un’esperienza politica ventennale alle spalle si candida nel segno della discontinuità. Discontinuità che ha spiegato bene nel suo intervento la capolista Uliana Paladini.

In rappresentanza dei partiti che sostengono la lista erano presenti Daniele Leodori, vice-presidente della Regione Lazio, Mauro Alessandri Ass. Regionale Traporti e Lavori Pubblici, poi le consigliere regionali Marietta Tidei per Italia Viva e Valentina Grippo per Azione di Calenda.

10 le sezioni del programma: opere pubbliche, urbanistica, zona industriale, decoro urbano, sviluppo e servizi, sociale, trasporti, sicurezza, sport e ambiente/animali. E proprio animalista convinta è la più giovane candidata della lista Silvia Melone Tosa, appena diciottenne.

Punto di forza rimangono comunque la realizzazione di una Casa della Salute e della scuola superiore. Da sempre un pallino fisso di Santarelli.

Tra i 16 candidati della lista si è notata l’assenza del barbiere di Fiano, Vincenzo Pomili con la sua Fiano Liberale, a lungo conteso dai due candidati di sinistra. Ma la sua era un’assenza giustificata, il lavoro prima di tutto.

Presentati i candidati, presentato il programma non resta che andare a cercare i voti!

Buona campagna elettorale a tutti!

(Se. Sp.)

