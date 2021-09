E’ romana la miglior pizza al taglio d’Italia

E’ romano il miglior pizzaiolo al taglio d’Italia. Si tratta di Gabriele Bonci, Chef romano proprietario del Pizzarium, in via della Meloria a Roma.

La classifica è stata stilata dalla guida online Top 50 Pizza, nella sezione “Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia da taglio e asporto 2021″ . Un elenco con i migliori ristoranti dove gustare una pizza degna di questo nome, in giro per lo stivale.

Italianissima specialità, nonostante siano gli Stati Uniti i più grandi consumatori del globo, scegliere il miglior pizzaiolo d’Italia potrebbe equivalere a dire quale sia la migliore pizza al taglio del mondo. Non è un’esagerazione.

Tra delivery e take away, il nostro “fast food” ha migliaia di specialisti in giro per il Paese, e la volontà del sito 50 Top Pizza, è stato quello creare una lista per le migliori pizze divise per categorie.

Se.Sp.