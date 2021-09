Regione Lazio: oggi in commissione le audizioni sui rifiuti a Guidonia Montecelio

Il commento del Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet

“Questa mattina, insieme al Vicesindaco Chiara Amati, all’Assessore all’Ambiente Antonio Correnti ed alle associazioni del territorio, ho partecipato alle audizioni della Commissione Regionale Rifiuti, presieduta dal Consigliere Regionale Marco Cacciatore, per i problemi dei rifiuti inerenti il Tmb e la discarica dell’Inviolata”- dichiara il Sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet.

“Nell’occasione abbiamo ricordato e ribadito la mia recente richiesta formale, in qualità di Sindaco, alla Regione Lazio di revisione dell’iter autorizzativo in merito all’apertura del Tmb- prosegue il Primo Cittadino- in particolare per quanto concerne l’Autorizzazione Integrata Ambientale, per via del mutamento delle condizioni che hanno portato all’Aia originale, così come confermato anche dall’Arpa”.

“In questi anni abbiamo prodotto atti e ci siamo opposti con qualsiasi mezzo all’ipotesi di apertura del Tmb e di riapertura della discarica che produrrebbero un vero e proprio danno ambientale e sulla salute dei cittadini- conclude Barbet- continueremo fino all’ultimo giorno a difendere in tutte le sedi la nostra Città che deve viaggiare verso un modello di riqualificazione ambientale e non può essere la discarica di Roma e di altri territori. Al contempo saremo proattivi ed appoggeremo iniziative legislative che vanno verso la tutela del territorio, come la Proposta di Legge del Consigliere Regionale Valerio Novelli sull’ampliamento del Parco dell’Inviolata”.

Il commento del Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Valerio Novelli

“Riscontro con piacere un atteggiamento diverso della nuova Direzione Ambiente – dichiara Novelli – che, rispetto al passato, oggi usa termini come trasparenza e condivisione e, quindi, questo cambio di atteggiamento, ci pone nella condizione di un rinnovato ottimismo per continuare le battaglie a favore del territorio e dei cittadini. La Direzione Ambiente, inoltre, si è resa disponibile a convocare il Comune di Guidonia Montecelio e la Città Metropolitana di Roma per firmare l’accordo programmatico in merito alla mia Proposta di Legge sull’ampliamento del Parco dell’Inviolata.

“Continuerò ad essere vicino ed a supportare l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, guidata dal Sindaco Michel Barbet e da sempre in prima linea a difesa dell’ambiente, e con piacere ho notato in Commissione che finalmente anche l’Amministrazione Comunale di Fonte Nuova si è allineata verso questa battaglia che stiamo portando avanti, oltre alle associazioni del territorio che ogni giorno si battono per la tutela dell’ambiente e dei cittadini”- conclude il consigliere regionale M5S.