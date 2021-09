MONTEROTONDO – Al via domani il festival letterario itinerante “Voci d’Autore”

Parte domani il festival letterario itinerante “Voci d’autore”, alla sua prima edizione. Si svolgerà dal 19 settembre al 31 Ottobre nei Comuni di Monterotondo, Mentana e Fiano Romano, che patrocinano l’evento. L’iniziativa, organizzata e promossa dalla Libreria Mondadori di Monterotondo (RM), ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e offrire occasione d’incontro fra lettori e grandi nomi della letteratura nazionale e internazionale.

L’impegno è quello di creare una rete fra i paesi e di fornire occasione di scoperta e valorizzazione sia per i cittadini che per chi desidererà, attirato dalla manifestazione culturale, di giungere da aree limitrofe per godere delle bellezze delle città incontrando la letteratura, promuovendo attivamente il turismo e l’interscambio fra comuni adiacenti.

Ospite della serata d’apertura l’autrice francese Sophie Daull, che presenterà il suo ultimo libro Il lavatoio, edito da Voland Edizioni, alla presenza anche della traduttrice Cristina Vezzaro. Modera l’evento Véronique Viriglio, avvalendosi della traduzione di Frédérique Coquillat e delle letture di Dania Appolloni.

L’incontro si svolgerà presso il Palazzo Orsini di Monterotondo, Piazza Angelo Frammartino, domenica 19 settembre alle ore 18:30. Durante l’incontro sarà presentato il programma del Festival.